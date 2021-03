El expresivo gesto de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones' que "representa a toda España"

Nada más llegar Hugo, a Barneda se le ha escapado (o no) la sonrisa. Y no es la primera vez. La presentadora no ha ocultado durante toda la temporada los gestos que delatan que el gallego se posiciona muy alto en el ranking de sus favoritos. Ni Hugo ni Lara quisieron tener la cita final, todo apuntaba a que ese reencuentro iba a hacer saltar la lagrimita a los espectadores.

Hugo ha reconocido estar muy enamorado: “Lo pasé bastante mal porque me faltaba un cachito de mí en mi cama”. Sandra le ha pedido que se lo dijese en persona y el concursante no ha podido evitar emocionarse de nuevo: “Para mí eres la mujer de mi vida y te quiero Lara, no me salen más cosas”.

Finalmente, la pareja se ha ido junta y abrazada por el pasillo de antorchas. “Si hay boda te invitaremos”, le ha soltado Lara a Barneda. La presentadora no ha podido reprimir un gesto con el que ha celebrado la noticia y que muchos espectadores han compartido en las redes sociales.