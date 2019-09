El fallo en 'Pasapalabra' que muchos no perdonan: "Me parece bochornoso"

Pasapalabra tiene en juego un millón de euros. Rafa y Orestes se están disputando un bote millonario en Telecinco y cualquier ayuda para sumar segundos es importante.

Este miércoles, las actrices Myriam Gallego y Cristina Medina han participado en el programa de Christian Gálvez y lo han hecho con bastante mala pata.

Medina es actriz de La que se avecina, la exitosa serie de Mediaset, y ha empezado su participación con algunos fallos importantes: no ha descubierto al fallecido golfista Severiano Ballesteros en una prueba sencilla.

Pero lo más comentado ha llegado en la prueba musical. Medina y Gallego tenían que descubrir la película con pistas tales como “la marmota Phil predice el tiempo que hará en invierno” y “capturado en la misma etapa horaria”.

″¿The Little Frankenstein?”, ha respondido Medina.

″¿La marmota azul?”, ha respondido Gallego.

Pero no, ninguna de las dos ha acertado. La respuesta correcta era Atrapado en el tiempo, la exitosa cinta de viajes en el tiempo que protagoniza Bill Murray. “Peliculón” ha afirmado Gálvez. “Peliculón es Lo que el viento se llevó”, ha respondido Medina.

“Pues no lo sabía. No he visto la película ni tengo pensada verla, la verdad”, ha afirmado la actriz de La que se avecina tras descubrir el fallo.

En Twitter, algunos usuarios han mostrado su cabreo por el fallo de las dos actrices.