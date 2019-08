El fallo más llamativo de un concursante en 'Ahora Caigo': hasta Silvia Abril se lo reprochó

Las ‘broncas’ a los concursantes en la tarde televisiva de Antena 3 no son patrimonio exclusivo de Juanra Bonet. Este martes le ha tocado a Silvia Abril, que durante el verano presenta Ahora Caigo en sustitución de Arturo Valls.

En una de las fases del espacio, la presentadora ha lanzado una pregunta relacionada con la gramática: ”¿Cuál de estos es un pronombre?” Las respuestas eran tres: “a”, “por”, “ellos”.

Y la elección del participante, está claro a estas alturas, no ha sido la correcta. Su opción, la preposición “por”. Inmediatamente se ha ganado el reproche de la presentadora.

″¡Pero vamos a ver, pero vamos a ver! Los pronombres: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros... ¡ellos!”, le ha espetado.

El concursante no ha querido darle mucha importancia a su grave error, que no tenía pinta de ser por nervios: “Bueno, un fallo, un fallo, no pasa nada...”.

″¿Un fallo?” le ha terminado por sentenciar Abril con un gesto irónico.