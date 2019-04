El famoso grupo de Whatsapp de Berto Romero sigue con vida y esto es lo que está pasando

Berto Romero contó el pasado 8 de febrero en La Resistenciaque había creado por error un grupo de Whatsapp con 115 personas lleno de actores, actrices, presentadores de televisión, etc. Después de varias semanas en las que no se sabía si había sido eliminado o no, el cómico desveló en No te metas en política que el grupo sigue vivo.

Miguel Maldonado, el presentador del show junto al Facu Díaz, le achacó a Romero haber salido del grupo. “Hubo un momento muy bueno para irme, cuando acabé las funciones en Madrid. Precisamente el grupo se llama Berto marzo Capitol”, respondió rápidamente Romero.

“Ya no. Ahora es Bertinder”, replicaron los dos presentadores a la vez. “Tienes que volver, esto se ha ido de madre. Se ha convertido en un comedero de pollos”, añadió Maldonado.