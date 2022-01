El 'Fernando Simón madrileño' desvela por qué dimitió 48 horas después de su nombramiento

“Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades”, explicó en su dimisión el exjefe del Gregorio Marañón.

Bouza les dijo que se encontraba en una buena situación haciendo su trabajo como jubilado en el hospital cómodamente y que no tenía ningún deseo de desarrollar esa función. Le pidieron que hiciera un esfuerzo de unos meses para ayudar a la credibilidad y unión del proyecto ante la tragedia que estamos viviendo.

“Siendo un infectólogo, no me podía negar aunque no me apeteciera nada. Dije que sí con mucha preocupación”, ha recordado, antes de explicar lo que sucedió en esos dos días.

“Las 48 horas siguientes son un ejemplo de enfrentamiento entre esos dos grupos, de conflicto y mi labor no tenía ningún sentido. Me sentí engañado y cuando le engañan a uno lo mejor es darse cuenta pronto”, ha sentenciado.

Bouza también ha querido opinar de la actitud de la política durante esta crisis: “Es difícil decir si ha suspendido o no. Siempre es necesario una política y siempre deja insatisfecho a alguien porque se pueden hacer muchas otras cosas. Cuando la concordia no es el elemento esencial, si no que se ha entendido la política moderna como una forma de discordia, está descafeinada. Aquí está todo el mundo buscando cómo atacar al prójimo”.