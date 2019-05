El festival de Cannes desata la polémica: prohíben la entrada a una realizadora con su bebé

La realizadora británica Greta Bellamacina se ha convertido en noticia en el Festival de Cannes y no por el filme que ha ido a presentar, sino por los problemas que ha tenido para entrar en el Palacio de Festivales con su bebé, de cuatro meses.

Bellamacina llegó este miércoles al control de seguridad del palacio y se le impidió acceder al interior, donde está instalado el Mercado del Cine en el que debía presentar su filme Hurt By Paradise, por estar acompañada por su bebé, que no disponía de acreditación, según ha contado la joven al diario The Guardian.