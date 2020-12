El final de esta conversación acumula más de 115.000 'me gusta' y subiendo

Un final de conversación para la historia de Twitter. Mónica, una joven usuaria de la red social, ha se ha hecho viral al compartir un pantallazo del diálogo que ha tenido con otra persona en Instagram.

Esta decidió responder al selfie que había publicado en las stories de Instagram Mónica. “Vale, no puedo más, tengo que decirte una cosa”, le dijo. La joven le invitó a que se lo dijera.

“Llevo bastante tiempo pensándolo y es que me da mucha vergüenza”, continuó, antes de sincerarse con Mónica: “De verdad que me pareces guapísima y buena, la personalidad que tienes o la que muestras en Instagram es otro rollo. Bueno y que me encantaría conocerte en persona”.

Ante este atrevimiento, Mónica, tras agradecerle sus palabras, le contó que justamente está conociendo a otra persona y que está muy liada con la universidad.