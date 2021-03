El ‘Financial Times’ explica a los extranjeros quién es Ayuso: con una frase le sobra

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha logrado algo de forma indiscutible: que los medios de comunicación extranjeros se fijen en ella. Hace solo unos días, el diario Bild, el más vendido de Alemania, dedicaba un artículo a analizar la estrategia de la región con el virus y calificaba a la ciudad como un “oasis de fiesta”.

Ahora el británico Financial Times ha publicado un texto en el que destaca cómo los turistas franceses están llegando de forma muy numerosa a Madrid huyendo de las restricciones que hay en su país.

En este sentido, este periódico muestra su sorpresa por que Ayuso da “la bienvenida a los turistas extranjeros incluso cuando los viajes dentro de España siguen estando restringidos”.

El Financial Times subraya que ahora mismo “Madrid es uno de los pocos lugares de Europa” donde es posible irse de fiesta. Recuerda que España tuvo uno de los confinamientos más duros del mundo entre marzo y junio, pero asegura que luego las normas han sido más laxas y el Gobierno ha delegado en gran medida la estrategia en las comunidades autónomas.

En ese contexto, el periódico británico dice que Madrid destaca por su enfoque relajado y califica a Díaz Ayuso como “una de las figuras políticas más polarizadoras” de España.

“Mientras que en los restaurantes de Cataluña está prohibido comer a partir de las 17.00 horas, en Madrid se puede comer fuera hasta las 23.00 horas. Los fines de semana soleados, las plazas están llenas de familias y amigos comiendo tapas o pidiendo la penúltima”, asegura.

“Como era de esperar, Madrid tiene las tasas de infección más altas de la España continental, aunque el número de casos es aproximadamente una cuarta parte del nivel de hace cinco semanas”, recuerda el Financial Times, que matiza que, aunque las fiestas están prohibidas, se celebran de todos modos y la Policía detecta una media de 400 cada fin de semana, a menudo en apartamentos turísticos.

“La ironía es que la libertad de circulación de los turistas en España, que no se extiende a países no pertenecientes a la UE como Reino Unido, contrasta con las restricciones de viaje dentro del país. La mayoría de las regiones españolas prohíben la entrada y la salida de personas, y aunque Madrid no impone tales restricciones, sí lo hacen sus vecinos”, resalta el periódico, que dice que la Policía tiene difícil tomar medidas contra los no residentes porque “a veces no puede entrar a los pisos donde se celebran fiestas si los que están dentro no abren la puerta”.

El Financial Times concluye el reportaje con las palabras de un francés: “La vida en Madrid es casi normal a excepción de la hora de la cena, que termina un poco antes de lo normal, y eso para mí está bien. Pero cuando regresemos a París, será como volver a la cárcel”.