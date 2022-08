El firme alegato de Isabel Rodríguez sobre las críticas a Sanna Marin por estar de fiesta

En esa línea se ha pronunciado Rodríguez tras ser preguntada por su posición respecto a este caso. “Le confieso que estos días he tratado de tener cierta desconexión y no he visto las imágenes y he leído lo ocurrido”, ha puntualizado primero la ministra portavoz del Gobierno de España, para precisar que ”por supuesto, la libertad individual y el ocio de la misma de nuestras relaciones personales e íntimas, han de respetarse”.