El futbolista Dani Parejo explota en su Instagram por el coronavirus: "No tiene sentido"

“Mi nombre es Dani Parejo”. El capitán del Valencia Club de Fútbol ha ‘explotado’ en su cuenta de Instagram por las últimas noticias sobre el coronavirus en España. El futbolista se ha mostrado profundamente indignado por la situación que vive su equipo ante “el partido más importante de la temporada”, su duelo de la vuelta de octavos de Champions contra el Atalanta italiano.

El encuentro se disputará a puerta cerrada como solicitó el Ministerio de Sandiad y decretó la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Sin su público, el Valencia buscará remontar el 4-1 que le endosó el Atalanta en la ida. Algo que ha llevado a Parejo a desahogarse en sus redes.

“No soy un experto ni mucho menos, pero por puro sentido común no entiendo cómo puedo pasear por Valencia con miles de personas por la calle celebrando unas Fallas que tanto a mi familia como a mí nos encantan, cómo puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto al que llegan cientos de vuelos procedentes de medio mundo, cómo puedo ver por televisión docenas de acontecimientos deportivos, solidarios o culturales en los que se congregan miles de aficionados… y, sin embargo, nosotros, el Valencia CF, no vamos a poder jugar delante de nuestra gente el partido más importante de la temporada.

No tiene sentido”, reconoce visiblemente contrariado el capitán del club che.

Parejo continúa su alegato haciendo una comparación entre el partido y otros eventos: “No podemos dejar que los intereses políticos o económicos primen sobre la salud de la población. Si es peligroso el partido contra el Atalanta, mucho más lo son las grandes aglomeraciones que se viven estos días en las calles por diversos motivos. Si es peligroso que la gente se junte en Mestalla, también lo es en el Parque de los Príncipes, en Anfield, en el Red Bull Arena, en el Etihad, en el Camp Nou, en el Allianz de Turín y en el de Múnich”.