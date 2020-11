El futuro de Nuevas Generaciones será el futuro del PP

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Imagen de archivo de la sede del PP en la madrileña calle de Génova.

Si miramos hacia el interior de la organización, el nuevo presidente de Nuevas Generaciones se va a encontrar con la tarea de modernizar y dinamizar las estructuras de la organización. No cabe duda de que todos los presidentes anteriores se enfrentaron a algo similar, pero tampoco es menos cierto que el momento de quiebre que vivimos es especialmente acusado. La sociedad española avanza a un ritmo vertiginoso, y las organizaciones deben adaptarse a esos cambios para responder a su razón de ser. En el caso de Nuevas Generaciones, el reto se plantea en tres planos distintos. Uno organizativo, donde urge una renovación de las organizaciones territoriales, con una estructura más horizontal que acerque a la organización al sentir de la calle, que garantice así el cumplimiento de su compromiso con la sociedad civil y que sirva de nexo entre ésta y el Partido Popular. Otro participativo, creando las herramientas necesarias para que los jóvenes no solo estén en Nuevas Generaciones, sino que, además, cuenten. Para que cuenten en la creación de conocimiento y en la toma de decisiones estratégicas para su organización. Y, por último, uno formativo, potenciando las escuelas de formación y ayudando al gran salto que para muchos supone entrar en cargos intermedios y concejalías por primera vez.

El Partido Popular se mueve. El próximo 24 de enero, en Barcelona, Nuevas Generaciones elegirá a su nuevo presidente en un Congreso Nacional que no podía llegar en mejor momento, y es que la coyuntura política general, así como los desafíos organizativos internos en particular, harán que quien resulte elegido tenga ante sí dos retos mayúsculos, pero de una importancia capital para el futuro tanto de Nuevas Generaciones como del Partido Popular.

Por todo ello, no cabe ninguna duda de que esta no será una elección más, de mero trámite estatutario, sino una decisión trascendental como pocas veces lo ha sido la elección de un presidente de Nuevas Generaciones. Una decisión que no solo va a afectar al modelo de organización que queremos ser, sino también al soporte que podamos dar y sobre el que puedan apalancarse las opciones de gobierno futuras del Partido Popular.

En ocasiones, los tiempos nos ponen a los jóvenes en posición no solo de soñar, sino de estructurar algo nuevo, de diseñar nuestro futuro. Este es uno de esos tiempos, y es por ello que los jóvenes del Partido Popular estamos ante una gran responsabilidad, la bonita responsabilidad de comenzar a dibujar la España del futuro que queremos tener. Un futuro de convivencia cívica, de tolerancia, de unidad nacional, de respeto constitucional, de supremacía de la ley e íntimamente ligado al gran proyecto europeo. Exactamente, todo lo que nos falta hoy.