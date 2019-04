'Pasapalabra' en peligro: el futuro del concurso está en manos del Tribunal Supremo

Pasapalabra, el concurso que presenta Christian Gálvez en Telecinco, podría estar en peligro después de 12 años ininterrumpidos de emisión.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la mayoría del recurso que planteaba Mediaset España respecto a los derechos de emisión de Pasapalabra en el pleito que le enfrenta con el grupo británico ITV Global Entertainment, según ha contado Expansión.

El estreno del programa, que se empezó a emitir en el año 2000 en España —primero en Antena 3 y después, a partir de 2007, en Telecinco—dio lugar a una batalla legal. La parte española rescindió el contrato que había firmado con ITV alegando que esta no era propietaria de las partes más emblemáticas y características del espacio, como son el propio nombre y el Rosco.

La Audiencia Provincial de Madrid de septiembre de 2016 dio la razón a ITV y estableció que la cadena debía cesar la emisión y no podía utilizar el nombre del programa ni su formato.

Tras esta sentencia, Mediaset fue condenada a indemnizar con 15 millones de euros a ITV. Después, la Audiencia Nacional ratificó esta decisión en septiembre de 2016, pero reduciendo la cifra a 7 millones. Tras ello, las dos partes recurrieron en casación al Tribunal Supremo.

Finalmente, y tal y como informa Expansión, “el TS sólo admite uno de los motivos del recurso que planteaba Mediaset, el único que va a juzgar, relativo a la indemnización por derechos de propiedad intelectual equivalente al importe de las ganancias obtenidas por el uso del formato y del nombre”.

Comunicado de Mediaset

Tras la información publicada por Expansión, en la que se afirmaba que el TS avalaba que Mediaset debía cesar la emisión de Pasapalabra, el grupo ha dicho en un comunicado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la titularidad del programa de Christian Gálvez “no es firme ni ejecutable y será revisada por el órgano constitucional”.

Mediaset ha afirmado que “esta revisión de la sentencia de apelación podría significar, incluso, que Mediaset España no tuviera que abonar a ITV indemnización alguna por el uso del formato y título del programa, ya que en su demanda inicial ITV no solicitó el pago de un ‘royalty hipotético’, única variante indemnizatoria a la que podría haberse acogido, puesto que ITV no tiene la capacidad de explotación por sí misma del formato de Pasapalabra, dado que no tiene un canal de televisión en España en el que emitir el programa”.