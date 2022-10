El género es la nueva alma

El género es lo que somos realmente. Es nuestra esencia. Si alguien niega mi nacionalidad no me impide existir. Si niega mi edad, tampoco. Si le discuto a un católico que es un alma en un cuerpo, jamás me acusará de afirmar que él no existe, de querer que muera, no pedirá a las autoridades que me sancionen por delito de odio. Pero con el género ocurre algo diferente. Porque es la verdadera nueva alma. El sexo es una característica de libre elección. Autodeterminación. Causa y efecto de sí mismo. La subjetividad es la única verdad. Las personas con incongruencia de género exigen ser. ¿Ser el qué? Ser, a secas. Exigen una ley que les permita llegar a ser lo que ya son. El verbo “ser” es copulativo menos cuando se habla del alma. Hoy el verbo “ser” es copulativo menos cuando se habla del género.