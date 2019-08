El genial cartel en un semáforo de A Coruña: una historia de amor que no llegó a nacer

“Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di... me arrepentí al llegar a casa. Si aún lo quieres, vente un día a la hora que siempre llegamos en bus. Quiero ese número”, se lee en el cartel.

″💕💕💕 Love is in the air...? 🤔 Love is in the bus!!! 👍 💕💕💕” ha escrito la cuenta de los tranvías en Facebook.

Quien sabe si esto es simplemente el inicio de una tremenda (y viral) historia de amor.