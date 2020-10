Esta imagen de Ayuso en laSexta da mucho que hablar: la empresa de la furgoneta aclara la cuestión

Reconoce que en las últimas horas le está llamando algunos amigos y conocidos para hacerles bromas. Agustín reitera de que se lo toman bien: “Está habiendo mucho cachondeo, no veas cómo tengo el teléfono”.

Agustín Ayuso, gerente de la empresa, se ríe y se toma con mucho humor este hecho: “No somos nada, ni familia ni nada. Ha coincidido que el apellido es el mismo pero no somos nada. Hay una empresa que es Viales y Obras Públicas, que es a la que le hacemos trabajo pero no tenemos nada que ver con la presidenta”.

Además, agradece a Antonio García Ferreras y laSexta la publicidad que les han hecho sacando su logo varias veces en directo: “Es una de las buenas publicidades que se hacen... y sin costarte un duro. Coincidió que estaba ahí y estaban grabando y justo se quedaron parados grabando el logo”.

Agustín, junto a otros cinco trabajadores de su empresa, lleva todo el mes de octubre aproximadamente trabajando a destajo para dejar listo el hospital: “Hay otra empresa para la pintura, pero estamos trabajando todo el día a contrarreloj”.

“Estamos haciendo la pintura de interior porque por fuera todavía no parece estar la cosa lista. No sé si haremos algo, pero por dentro la estamos terminando. Luego también en los sótanos, que hay naves que no sé para qué las destinarán pero son muy altas”, cuenta Agustín Ayuso, que reconoce que puede ser este hospital uno de los proyectos más grandes a los que se ha enfrentado desde que abrió en 1994.

Polémica en las últimas horas por unas declaraciones de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo este domingo en Telenoticias de Fin de Semana de Telemadrid y pasó un mal rato tras una pregunta de la presentadora del espacio, Silvia Intxaurrondo.

Esta le preguntó por los sanitarios que van a trabajar en ese hospital, duda que no despejó en un primer momento Ayuso. “Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital, que está ya a punto de entregarse, tenga ya todo dispuesto”, respondió.

Intxaurrondo, desconcertada, le comentó que si iba a reorganizar el personal sanitario de otros hospitales. Ayuso, que interrumpió la reflexión de la presentadora, aseguró que “al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario, ni le va a faltar ningún tipo de personal y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que se necesita”.

“No, es un nuevo hospital y es una muy buena noticia y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. Mmmm, no va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas y va a tener casi tantas UCIS como... tienen... otras... ehh... todas una provincia entera de España. No le va a faltar de nada”, añadió.

Este martes, el consejero de Enrique Ruiz Escudero sí que ha confirmado que no va a haber nuevas contrataciones de sanitarios para ese hospital en unas declaraciones en Onda Cero y Antena 3. Ha afirmado que, efectivamente, estos provendrán de “otros centros que ya conozcan bien” el funcionamiento de este modelo hospitalario distinto a los demás.