El gesto de Fran Rivera en 'Espejo Público' que ha levantado sospechas

Espejo Público (Antena 3) ha dedicado gran parte del programa de este miércoles a hablar de la expansión del coronavirus por España, donde hay ya cerca de 200 infectados.

Entre los colaboradores que ha elegido Susanna Griso para hablar del tema estaba el torero Fran Rivera, que ha dejado un curioso gesto que ha llamado la atención de una de sus compañeras de plató.

Griso ha explicado que el coronavirus está cambiando la forma en la que la gente se enfrenta al contagio. La presentadora ha contado que se ha encontrado con un policía que no sabía si darle o no dos besos.

Después de ese comentario, una colaboradora ha contado que el torero ha cogido su vaso cuando se ha cambiado de silla: “Fran se ha cambiado de sitio con Nacho y en cuanto te has cambiado lo que has hecho es cambiar tu vaso”.

“Lo he hecho por no dar trabajo a la gente”, ha afirmado Rivera. “Perdona has cambiado tu vaso y no has bebido del vaso de Nacho”, le ha respondido de nuevo su compañera.

Después, Rivera ha contado que, al ir en AVE, vio a un grupo de personas que ya había incorporado a su hábito cotidiano el hecho de ponerse gel desinfectante en las manos.