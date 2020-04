El gesto de García Egea que no ha gustado a Pablo Iglesias: así se lo ha afeado

El Congreso de los Diputados acoge este miércoles una nueva sesión en la que se va a debatir la convalidación o derogación de dos reales decretos-leyes, de medidas contra la violencia de género y de la extensión del plazo para determinadas declaraciones tributarias.

En el turno de preguntas al Gobierno ha habido un encontronazo entre el Secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

García Egea ha cargado contra la labor de Iglesias en la crisis por el coronavirus: “A la vista de la inutilidad de la vicepresidencia y usted en esa crisis ya que no ayuda le pedimos que por lo menos no estorbe porque los mayores que usted olvida fueron los niños de la postguerra. Fueron los padres de la transición, fueron los abuelos de los que gracias a su pensión se superó la crisis de 2008”.

El popular ha exigido a Iglesias que “cuide a nuestros mayores” y que no “adoctrine a nuestros hijos”. Después, Egea se ha referido al tono “pausado y sereno” del líder de Podemos “cuando quiere ocultar la verdad de lo que piensa”.

Ya en el turno de réplica de Iglesias, el vicepresidente del Gobierno ha afirmado que “el principal partido de la oposición merece un contenido mejor en las preguntas al Gobierno” que el que ha expresado Egea.

Egea ha iniciado su intervención alabando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e Iglesias se ha fijado en un detalle: “Me ha llamado la atención que usted no incluyera a los profesionales sanitarios. Está bien darle las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Está bien darle las gracias al rey. Está bien darle las gracias a algunos empresarios, ¿pero cómo se ha podido usted olvidar de los profesionales sanitarios que se están jugando la vida y la salud?”.

En ese momento, Egea le ha señalado con el dedo en repetidas ocasiones. “Y no me señale con el dedo. Yo le voy a seguir tendiendo la mano aunque a usted no le guste el tono”, ha respondido Iglesias.