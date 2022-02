El gesto de Rita Maestre al escuchar lo que Almeida estaba diciendo sobre su padre

Maestre le ha pedido que aclare si ha dimitido ya como portavoz del PP nacional en su intención de “centrarse en la Alcaldía para la campaña electoral”. “Eso es lo que le importa la ciudad. Con esta enorme crisis institucional, Almeida demuestra que el Ayuntamiento sólo ha sido un paso en su carrera política porque Madrid no le importa nada”, ha aseverado.

“Lleva días escondido, no ha dado la cara, huye de los medios, como en la entrada del Pleno o el viernes en el Consejo de Seguridad, cuando salió por la puerta de atrás. Y todo porque no quiere decir a las claras con quién va en la guerra de su partido pero para ser alcalde hay que tener principios, valores y valor y usted (al regidor) no los tiene”, ha lanzado la edil.