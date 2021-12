El gesto de un diputado de Más Madrid cuando hablan de negacionistas: alguno no lo entendió

Tejero hace referencia a Alicia Rubio, que en junio compartió en sus redes sociales un bulo sobre las vacunas. En concreto, aparecían vídeos de gente asegurando que se les pegan objetos metálicos en los brazos tras recibir la vacuna.

“Tengo bastantes vídeos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna. Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo, o no. Y, si es así ¿por qué sucede? Si no es así, ¿por qué se han confabulado tantos ciudadanos en contar este cuento?”, preguntó antes de borrar el tuit ante la oleada de críticas.