A veces una persona que no conoces te puede arreglar un mal día. Eso mismo le pasó esta semana a la actriz Kaley Cuoco , Penny en la serie The Big Bang Theory (Neox).

“He estado con muchos altibajos, muy emocionada. Voy a ser honesta, probablemente por el inminente final de la serie y por otras muchas cosas, pero hace unos días me pasó algo muy guay y tenía que compartirlo”, explica la intérprete, que estos días rueda los últimos capítulos de la temporada 12 y final de TBBT. (Terminará de emitirse el jueves 16 de mayo).

Todo ourrió cuando se dejó la cartera en un Sharky’s (restaurante mexicano). Fue a primera hora de la tarde de un día cualquiera pero no se enteró hasta última hora. “Me puse muy nerviosa, no sabía dónde estaba y volví sobre mis pasos. Fue como: ‘Oh Dios Mío, me la dejé allí. Se fue. Se fue’. Me puse a llorar histérica. Estaba amargada”, explica. Entonces llamó al restaurante y cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que alguien había devuelto la cartera.