El gesto de un joven con su novia que arrasa en Twitter: hay que mirar a la parte inferior

La usuaria Dahiana (@Dahianaortizg6) cautivó a todo Twitter este domingo al compartir el bonito gesto de un novio con su pareja cuando volvían a casa de noche.

El joven, viendo que a su novia le dolían los pies por los tacones, intercambió con ella sus zapatillas para que pudiera volver más descansada. Él se puso los tacones.

“Hoy he visto a esta pareja y no pude evitar hacerles la foto y real que estos son los pequeños detalles del verdadero amor”, escribió la tuitera, cuyo mensaje lleva ya más de 9.000 compartidos y 73.000 me gusta.