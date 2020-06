El gesto de un profesor con un alumno que aplauden miles de personas

La crisis del coronavirus ha dejado en España una Nueva Normalidad que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, pero hay cosas que no cambian.

Un profesor de la Universidad de Murcia ha emocionado a miles de personas al contar lo que le ha ocurrido con un alumno que necesitaba medio punto para obtener la puntuación necesaria para acceder a una beca.

El docente ha usado su cuenta de Twitter para explicar lo ocurrido y lanzar un mensaje que muchos profesionales de la educación deberían tener en cuenta: “Estamos para ayudar, no para joder vidas”.

“Un alumno necesitaba un 0,5 para lograr la media suficiente que le permitiera obtener el año que viene beca. Me ha pedido si podía subirle ese medio punto la nota del examen. Naturalmente que lo he hecho. Estamos para ayudar, no para joder vidas”, ha escrito Pedro A. Cruz Sánchez en su cuenta de Twitter.

Un mensaje que tiene en pocas horas miles y miles de me gusta y centenares de compartidos.