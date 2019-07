El gesto de una concursante de 'Supervivientes' en plena gala que cabrea a la audiencia

Supervivientes afronta su semana final con una gala en la que Isabel Pantoja estará en plató junto a Jorge Javier Vázquez.

La tonadillera, que tuvo que abandonar el concurso por problemas de salud, ha vuelto a España por todo lo alto y tendrá su correspondiente entrada triunfal en plató.

Pero mientras llega Isabel Pantoja, las miradas se han centrado en Violeta, otra de las concursantes que tuvo que abandonar el concurso por motivos de salud, ha sido objeto de comentarios en las redes sociales porque se ha puesto a llorar. Algo que no es nuevo para los seguidores del programa, que han destacado que se ha pasado casi todas las galas con lágrimas en los ojos.

El causante de sus lágrimas ha sido el presentador que le ha dicho, en tono de broma, que no iba a durar con Fabio, su pareja dentro de la isla. ”¿Qué te pasa?”, le ha preguntado Vázquez cuando le ha visto llorar.

“Que me molesta lo que dices de que Fabio no me va a durar y me molesta que le diga a Omar que le ha perjudicado estar conmigo”, ha asegurado entre lágrimas Violeta.

Después, Jorge Javier Vázquez ha bromeado con ella y ha tratado de quitarle hierro al asunto.