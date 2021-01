El gesto de una señora con su mascarilla provoca una fuerte discusión en pleno centro de Madrid

La pandemia ha cambiado la forma de vida de millones de personas. Las medidas que se implantaron en marzo de 2020 siguen todavía vigentes y son fundamentales para contener al coronavirus.

Como han repetido los expertos en cientos de ocasiones, una de esas medidas principales es la de llevar mascarillas, por mucho que algunos digan que no creen en ellas.

Estas nuevas reglas de convivencia provocan roces porque no todo el mundo las respeta. Esto mismo ha ocurrido en pleno de centro de Madrid ante las cámaras de Está Pasando, de Telemadrid.

Una señora se ha indignado con otra por ponerse a fumar a su lado en la parada del autobús. “Con esta sinvergüenza aquí al lado no puedo con ella”, ha dicho la mujer señalando a una ciudadana.

″¿Qué sinvergüenza?”, ha querido saber el reportero. “La que está fumando sin mascarilla”, ha respondido ella. “Deje usted de insultar. Yo ya le he dicho que puede usted tener toda la razón del mundo, pero no hace falta insultar”, le ha dicho la mujer que estaba con el cigarrillo y que ya se había puesto el cubrebocas.

“Esta fumando sin mascarilla, molestando a todo el mundo. Chica, no molestes a los demás, que está prohibido fumar y está prohibido no llevar mascarilla”, ha insistido la señora. “Que tiene usted toda la razón del mundo pero no insulte. Me ha llamado ya dos veces guarra”, ha respondido la otra.

“Vete a tu casa a hacer lo que te dé la gana”, le ha reprochado la señora. La otra mujer ha insistido en que lo de fumar es un problema suyo y que lo estaba haciendo apartada del resto de personas.