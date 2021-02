El gesto que ha hecho Sor Lucía justo antes de meter la papeleta en la urna lo dice todo

Aunque la religiosa no ha dado pistas sobre a quién ha votado, hace menos de un mes se mostró extremadamente crítica con los líderes de Podemos y de PSOE, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, respectivamente.

“Y tú ahora eres rico, poderoso y te cargas la democracia. Anda, @PabloIglesias no me vengas con milongas. Eres un traidor del pueblo al que dices defender. No te cree nadie: ni tu socio @sanchezcastejon”, escribió Sor Lucía.