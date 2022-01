El Gobierno aprobará este martes la Ley de Vivienda, pese al informe del Poder Judicial

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Las críticas del CGPJ

A lo largo de sus 60 páginas, el texto aprobado se refiere al anteproyecto con calificativos como “sobrecargado”, “contradictorio”, “farragoso”, “incongruente”, “nocivo”, “innecesario” e “inoportuno”, y señala que sus directrices generales están “imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.



En ese aspecto recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estatal perpetra con esta ley una “expropiación” regulatoria.



Observa también que apunta a “una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda”, que interfiere en el libre mercado y que pretende “fosilizar” el concepto de función social de la propiedad.



Sobre las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, afirma que “siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido”, así como que “su complejidad reglamentista pudiera propiciar no pocos procedimientos judiciales”.



Sostiene además que la carga patrimonial de las políticas estatales de vivienda se afronta “a costa de los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales” previstos y avisa del “posible conflicto competencial desde el momento en que, por ejemplo, rige en Cataluña la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, cuyas medidas no son coincidentes con las contenidas en el anteproyecto”.