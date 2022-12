El Gobierno aprueba la subida de las pensiones para 2023: cuáles son las cifras y cuándo se empezará a cobrar

No obstante, los cálculos del Banco de España son diferentes. La institución estima que cada décima de incremento implica un desembolso de 180 millones de euros, por lo que el coste de la subida de las pensiones en un 8,5% rondaría los 15.300 millones de euros.

La pensión mínima de jubilación será de 9.694 euros anuales

Teniendo en cuenta el citado incremento del 8,5%, la pensión mínima de jubilación pasa a ser de 9.694 euros anuales en 14 pagas. No obstante, esta cifra únicamente corresponde a aquellas personas jubiladas con menos de 65 años con cónyuge no a cargo. En el caso de haberse jubilado con 65 años o más y tener un cónyuge del que no se esté a cargo, la cuantía mínima es algo superior: 10.405 euros anuales.