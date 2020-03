El Gobierno aprueba un subsidio extraordinario para empleadas de hogar

DESIREE MARTIN via Getty Images

Por fin. “Las trabajadoras del hogar hacen un trabajo importantísimo que, por desgracia, no es reconocido. No puede ser que vuelvan a ser las grandes olvidadas”. Así ha anunciado Pablo Iglesias la decisión del Gobierno de dar luz verde a un subsidio de desempleo temporal que pueden solicitar las empleadas de hogar, que hasta ahora no contaban con este derecho, si se quedan en el paro o ven reducidas sus horas de trabajo en esta crisis del coronavirus.

Según ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la rueda de prensa telemática tras la celebración del Consejo de Ministros esta medida se enmarca en la necesidad de seguir dando “protección” y “seguridad” a las personas en esta crisis, especialmente los colectivos más vulnerables.