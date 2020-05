El Gobierno confirma la reapertura del turismo extranjero para el mes de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que habrá temporada turística este verano, por lo que ha hecho un llamamiento a lo españoles y a los turistas extranjeros a planear sus vacaciones, con el objetivo de reactivar al sector turístico, uno de los más golpeados por la crisis.

Así lo ha avanzado Sánchez en una rueda de prensa desde Moncloa, en la que ha asegurado que el Gobierno reanudará a partir de julio la entrada de turistas extranjeros a España “en condiciones de seguridad”.

“Habrá temporada turística este verano, con el propósito de reactivar el turismo nacional, por lo que invito a todos los establecimientos, bares, restaurantes y todos los destinos turísticos del país ha reanudar su actividad”, ha afirmado el presidente.

“Garantizaremos que los turistas no corran riesgo y no nos traigan ningún riesgo. No hay contraposición entre salud y negocios. El turismo español tendrá ahora dos nuevos sellos: sostenibilidad medioambiental y seguridad sanitaria”, ha asegurado.