El Gobierno contra Iceta

Miguel Iceta, secretario general de los socialistas catalanes, hace unos días, le pidió a Torra en sede parlamentaria que hiciese las maletas antes de convocar elecciones anticipadas. Bien dicho. Eso ha cambiado, las anticipadas, con los próximos indultos, o no.

A partir de 1977 el PSOE logra absorber, salvo a las catalanas, a todas las formaciones de ideología socialista. En Cataluña existen dos partidos. La propia federación catalana, inscrita como el resto de la regiones en el PSOE, y el PSC de Reventos, que congrega a un número considerable de grupos. La ejecutiva federal une a ambas organizaciones. A tal fin se firma un protocolo, vigente al presente, con el partido resultante, el PSC. Lo sustancial del documento es que el PSC, denominado partido amigo, tiene libertad para configurar sus listas y recorrido de acción. A mi entender, la prerrogativa a l@s compañer@s catalanes y catalanas es el único fallo que comenten entonces González, Guerra, Galeote, mi padre y otros. Ahora, sin embargo (dependerá de Iceta), nos conviene que el PSC sea amigo, a los que nos regimos por las reglas del Congreso de Suresnes en la vertebración del PSOE. Somos muchos en el PSOE los que creemos en los modos de Suresnes, aunque también es cierto que son muchos los que callan por miedo a las represalias. Defiendo siempre la disciplina de partido, de los que cobran por su ejercicio. Los que no cobramos y militamos nos arrogamos el merecido derecho de la discrepancia pública, asumiendo que nos pueden mandar al desierto.

Se ha comentado que tramitar los indultos es norma de la democracia. Mentira. Apenas se han tramitado y concedido indultos en la democracia. Pretender indultar a los convictos independentistas, a pocas semanas de las autonómicas catalanas, con la intención de forzar a ERC a apoyar ahora los Presupuestos, es un desacierto típico del tactismo del Sr. Redondo, jefe de gabinete del presidente. ERC ha demostrado que no es un partido confiable y que se aleja cada día más del Gobierno. El Sr. Rufián lo ha comentado por activa y por pasiva transcurrido un pispás del anuncio de los indultos, ha pedido la amnistía. Concédele a un independentista la mano y te cortará el brazo. Rubricado el pacto sin luz ni taquígrafos de presupuestos a cambio de la temeridad de los indultos, ERC es capaz de negar la mayor y no sumar en los presupuestos. Argumentaría pese a todo el acercamiento de Cs. En consecuencia, habría elecciones anticipadas en Cataluña. Torra, amarrado a la insensatez anterior, las convocaría atribuyéndose una fortaleza de la que carece.

A veces se ha acusado a Iceta de equidistancia, con razón incluso. La diferencia entre la equidistancia de Iceta e Idoia Mendia radica en que en Cataluña no ha existido una banda terrorista. No descarto que un sector de los CDR termine convertido en terrorista, que cometa un acto de sabotaje, el último fue quemar los carriles del tren, y que mate sin querer a alguien y luego envanecido lo haga a conciencia.

El segundo acontecimiento se antoja de una gravedad incuestionable. El TS, está tardando, debe pronunciarse sobre si inhabilita a Torra o no. En caso de que el TS lo inhabilite y Torra se niegue a dejar el cargo cómo ha prometido, la ley requiere que el presidente del Gobierno ordene detenerlo. De no engrilletarle, en su caso, el Ejecutivo colocaría una bomba de flotación en el poder judicial, malbaratando la democracia. Repito, de suceder en su caso, cualquier español, acogiéndose al derecho consuetudinario, se negaría a cumplir las sentencias de los tribunales. No creo que el presidente Sánchez, por mucho que se lo aconseje el Sr. Redondo, cometa semejante atrocidad. Nuestro sistema judicial saltaría por los aires.

Sr. Redondo, le escribo lo mismo que al Sr. Casado, no todo vale en política, además sabiendo que es usted un mercenario que en su día cobró del PP. Estimado compañero presidente del Gobierno, despida al maestro de la marrullería y le irá mucho mejor.

Espero que el compañero Iceta haga pesar su libertad al margen del partido y que combata los dos acontecimientos arriba descritos. Entonces tendremos la buena nueva de verlo investido president.