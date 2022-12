El Gobierno da luz verde a la nueva Ley del Cine

Como novedad, la ley se queda con la misma definici贸n de la anterior, es decir, se considerar谩 productor independiente a la persona f铆sica o jur铆dica que ejerza la actividad de distribuci贸n cinematogr谩fica o audiovisual si cumple dos requisitos.



Por un lado el de que no est茅 participada mayoritariamente por una empresa de capital no comunitario, ni dependa de ella en funci贸n de sus 贸rganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisi贸n o su estrategia empresarial.



Y por otro que no est茅 participada mayoritariamente por una prestadora de servicios de comunicaci贸n audiovisual, por un grupo de comunicaci贸n o por capital p煤blico, tengan o no car谩cter comunitario, ni dependan de ellos en funci贸n de sus 贸rganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisi贸n o su estrategia empresarial. Estos mismos requisitos los tienen tambi茅n los agentes de ventas internacional independiente.



Se ampl铆a el enfoque que se otorga a la lengua de las pel铆culas cinematogr谩ficas y otras obras audiovisuales en la regulaci贸n de la nacionalidad. As铆, adem谩s de referirse a cualquiera de las lenguas oficiales espa帽olas, incluye las lenguas reconocidas estatutariamente por las Comunidades Aut贸nomas, as铆 como las lenguas de signos espa帽olas reconocidas legalmente.