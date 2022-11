El Gobierno defiende su "derecho y deber" de designar al exministro Campo para el TC

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la presidencia Félix Bolaños ha asegurado que el Ejecutivo está “obligado” a cumplir con la Constitución y que tiene “el derecho y el deber” de dar este paso, “ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en el CGPJ no puede llevar a que el Gobierno no cumpla con sus deberes constitucionales”.

Críticas a los vocales conservadores del CGPJ y a Feijóo

En este sentido, Bolaños ha recordado que hay una sentencia del TC en 2016 “que dicta que cuando un órgano no renueve en tiempo y forma, no puede bloquear la otra renovación”. Además, el ministro de la presidencia ha vuelto a subrayar que el Gobierno cumple con el imperativo legal y sí critica a los ocho vocales conservadores del CGPJ “que no están cumpliendo ni la ley ni la Constitución” al no postular a su candidato al TC.