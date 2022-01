El Gobierno dice estar preparado "para cualquier eventualidad" en Ucrania

Asimismo, Albares ha garantizado a los españoles que “no van a pasar frío este invierno” porque “el gas argelino, que es el que abastece masivamente a la Península Ibérica” no va a faltar.

“El presidente y los ministros de Asuntos Exteriores y de Energía de Argelia me han dado garantías de que el suministro de gas de ese país a España está asegurado. Estoy en contacto con regularidad con las compañías gasísticas españolas y me lo confirman. Los españoles pueden estar seguros de que no van a pasar frío este invierno”, ha afirmado.