El Gobierno espera que al PP "se le caiga la cara de vergüenza" ante el comisario europeo de Justicia por el bloqueo del CGPJ

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este martes que espera que a los populares “se les caiga la cara de vergüenza” cuando tengan que explicar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.



El comisario inicia este jueves una visita a España y ha avanzado que intentará impulsar el diálogo entre el Gobierno y el PP para renovar y reformar el CGPJ, que se acerca a los cuatro años en funciones



”Esta visita se produce porque hay una anomalía en España y un único causante, que se llama PP”, ha subrayado Rodríguez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.



A su juicio, “el problema no es la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos; el único problema que existe es que el principal partido de la oposición, antes con Casado y ahora con Feijóo, se niega a cumplir la Constitución”.



Rodríguez ha insistido en que se trata de una situación “inadmisible”, que daña la democracia y que erosiona también la reputación de la Justicia española a nivel europeo.



“Solo lo puede enmendar el PP , que es el causante; no es necesario un acuerdo, es necesario que cumplan la Constitución”, ha reiterado.



La portavoz del Ejecutivo ha lamentado que el CGPJ no haya nombrado en plazo a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que debe designar, pero ha asegurado que entiende la dificultad y ha asegurado que ese problema deriva de uno previo, que es la falta de renovación del CGPJ.



El jueves Reynders tiene intención de reunirse con el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, con la titular de Justicia, Pilar Llop y con responsables del PP, además de comparecer en el Congreso de los Diputados.



El viernes se entrevistará con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que ha amenazado con presentar su dimisión si no hay un pronto acuerdo.