El Gobierno insiste en pedir a Torra una "condena efectiva y clara" de la violencia antes de dialogar

No habrá diálogo hasta que no haya una condena “efectiva y clara”. Esta es la postura de la que no se mueve el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez tras los gravísimos disturbios acaecidos en Cataluña tras la sentencia del procés.

Y es lo que ha repetido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha vuelto a comparecer en el Palacio de La Moncloa para hacer balance de los sucesos en Cataluña, que han dejado 288 agentes heridos y 194 detenidos (18 de ellos en prisión).

En dicha rueda de prensa, Marlaska ha enviado un mensaje al independentismo en nombre del Ejecutivo. “Estamos ante un problema de orden público como el que viven otras grandes democracias de nuestro entorno”.

Un problema que, a juicio del ministro del Interior, ha sido contestado desde una “actuación legítima” de la Policía, los Mossos y la Guardia Civil “para neutralizar la violencia”.

No ha sido el único mensaje del Gobierno a los independentistas. Marlaska se ha dirigido directamente al presidente de Cataluña, Quim Torra, quien este domingo ha vuelto a telefonear a Moncloa sin lograr su objetivo: hablar con Sánchez.

Fuentes del Govern citadas por la agencia Europa Press aseguran que la respuesta de Madrid ha sido que el presidente en funciones estaba “reunido” y que ya le dirán durante el día. Exactamente lo mismo que sucedió ayer sábado.

Marlaska no ha querido referirse a la supuesta llamada de Torra y se ha limitado a exigir al presidente catalán que se desmarque de la violencia. “Nadie puede ni debe ser ambiguo frente a las acciones violentas”, ha dicho.

“Pedimos a todas las fuerzas políticas se desmarquen de la violencia. La unidad de los demócratas es imprescindible”, ha dicho el ministro, quien ha pedido a Torra y al Govern que condenen la violencia “de manera firme, rotunda, sin matices, adjetivos, medias tintas y sin equidistancias”. “Nadie entiende en España ni a nivel internacional que no lo hayan hecho todavía”, ha agregado.

También ha exigido a Torra que haga un reconocimiento de la “magnífica labor que las fuerzas y cuerpos de seguridad” están realizando en Cataluña, especialmente en la “coordinación” entre Mossos y Policía Nacional.