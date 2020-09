El Gobierno intentará sacar en otra ley parte del decreto sobre el remanente municipal

El presidente del Consejo de Política Federal del PSOE y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado este viernes que el Gobierno está estudiando incluir algunos de los aspectos del decreto sobre la utilización de los remanentes municipales que fue derogado en el Congreso este jueves en alguna otra ley que se vaya a aprobar próximamente, como la de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Vara lo ha confirmado a los periodistas en la rueda de prensa tras la reunión del consejo socialista en la que también ha participado el secretario general, Pedro Sánchez, junto a todos los líderes territoriales del partido y los presidentes autonómicos.

“Sabiendo cuál es el sentir general que el Gobierno tiene a la hora de abordar las necesidades que en estos momentos tiene la ciudadanía y las instituciones como los Ayuntamientos, aprovechará seguramente alguna ley, y la de Presupuestos podría ser la más idónea, para introducir algunos de los elementos del decreto que permita desbloquear alguno de los elementos que estaban en ese decreto ley”, ha explicado.

El presidente extremeño ha descartado que el Gobierno esté pensando en elaborar un nuevo decreto ley que negociar con los grupos, tal y como ya dio a entender la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este jueves, tras perder la votación en el Congreso.

“Lo que no es posible es estar haciendo decretos leyes todas las semanas. Se lleva un decreto, se defiende, y el pleno decide no convalidarlo, y se vuelve a los palacios de invierno. La gente tiene que ser consciente de las consecuencias de los actos cuando uno vota sí, no, o se abstiene”, ha enfatizado.