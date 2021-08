El Gobierno mantendrá "contactos operativos" con los talibanes pero no negociará con ellos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado esta noche, tras finalizar la operación aérea de evacuación de Afganistán, que España no negociará con los talibanes, aunque será posible “tener contactos operativos”.



“Negociar con los talibanes no. Negociar no es una palabra. Es posible tener contactos operativos, pero no políticos. Negociar no, pero tener contactos para que entre ayuda humanitaria o se puedan abrir las fronteras... eso sí se puede tener”, ha afirmado Albares.



En una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER, el ministro ha explicado que tras la evacuación aérea “viene una segunda fase”, en la que la UE tiene no solo “los medios de la ayuda humanitaria”, sino también “puede tener una interlocución de primer orden con los países del alrededor de Afganistán, que recibirán esa primera oleada de refugiados”.



Tras asegurar que estos países del entorno de Afganistán que “se quedan” van a tener “un papel importante”, ha subrayado: “No vamos a dejar a nadie atrás; no vamos a dejar a Afganistán atrás”.