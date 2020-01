El Gobierno pide respeto para Torra: "Sigue siendo el presidente de la Generalitat"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha referido este lunes -en Los Desayunos de TVE- al president de la Genralitat, Quim Torra, tras la decisión del pasado jueves del Tribunal Supremo de mantener la retirada de su acta de diputado autonómico.

“Con Torra hay que ser respetuoso con las competencias y las instituciones”, ha defendido Calviño, antes de recordar que “sigue siendo el presidente de la Generalitat”: “Las decisiones de cómo adoptar las decisiones de la Junta Electoral Central las debe adoptar el Parlament y nuestro papel es encauzar un diálogo institucional dentro de la ley, un diálogo imprescindible en nuestro país”, ha sentenciado.

Este lunes, el Parlament está abocado a vivir otra jornada de alta tensión política ya que en el pleno convocado para el mediodía se constatará si Torra sigue como diputado después de la orden del Supremo de retirarle el escaño.

“Los trabajadores no han notado el crecimiento”

En materia económica, Calviño ha reconocido que, a pesar del crecimiento que ha vivido España en los últimos años, “los trabajadores no lo han notado en su bolsillo hasta que el año pasado se elevó el salario mínimo interprofesional (SMI) y hasta este año, que habrá una segunda alza”.

No obstante, la ministra se ha negado a concretar hasta donde prevé el Gobierno subir el SMI, ya que “es un proceso que debe tener en cuenta cómo evoluciona la economía”: “El ritmo lo marcará un adecuado equilibrio entre la renta que necesitan los trabajadores y que no se deje de crear empleo”, ha argumentado Calviño, quien no obstante ha vuelto a recordar que “llegar al 60% de la media del salario medio europeo debe ser el objetivo del salario mínimo”.

Reactivación del diálogo social

Calviño ha resaltado la fuerza con la que, a su juicio, ha comenzado a trabajar el Gobierno, tomando decisiones importantes para los ciudadanos -como la citada subida del SMI- y poniendo el foco en los temas que importan a los ciudadanos, con independencia de las polémicas que -en su opinión-, “van a ser así durante toda la legislatura”.

No obstante, para Calviño lo más destacable es ese mensaje de que “se ha reactivado el diálogo social”.

“Somos un equipo que trabaja por el bien de los españoles, con responsabilidad fiscal, sensibilidad social y reformas estructurales”, ha especificado Calviño. En referencia a esas reformas estructurales, Calviño ha considerado que “cuestiones como las nuevas formas de trabajo, o la robotización, que requieren un debate sosegado, deben acabar en un Estatuto del Trabajo del siglo XXI”.

En términos más generales, Calviño ha asegurado que “la acogida de los organismos internacionales al nuevo gobierno es muy positivo porque es proeuropeo”, al tiempo que entienden muy bien las prioridades económicas del Ejecutivo, que “son las prioridades internacionales”.

La polémica con Guaidó

La vicepresidenta tercera ha querido pasar de puntillas en torno a la polémica sobre la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, en el recibimiento del presidente encargado venezolano, Juan Guaidó. “Es una noticia que tiene el recorrido que tiene y no da para más”, ha opinado Calviño, quien ha asegurado que “el señor Guaidó se ha ido muy satisfecho por el trato que ha recibido en España por parte de nuestra ministra de Exteriores”.

“Lo importante es abrir un proceso que resuelva la actual situación de Venezuela”, ha afirmado Calviño, al tiempo que ha matizado que “la actitud de España es muy responsable”: “Hay mucho venezolanos en España y muchas empresas españolas en Venezuela”, ha expresado.