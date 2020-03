El Gobierno prepara ya un paquete de medidas para aliviar los efectos del coronavirus en las empresas

"Este #coronavirus no es SARS, no es MERS y no es la gripe. Es un virus único con características únicas.



Tanto el #COVID19 como la gripe causan enfermedades respiratorias y se transmiten por pequeñas gotas de fluidos de la nariz y la boca de alguien enfermo"@DrTedrospic.twitter.com/TN73ZXSoZd