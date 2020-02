El Gobierno responde a Casado: "El PP no sabe o no quiere saber cuál es la tarea de oposición que le toca jugar"

“El Partido Popular tiene un papel clave como líder de la oposición, pero sigue en una actitud de bloqueo como si no se hubieran celebrado dos elecciones consecutivas. No sabe o no quiere saber cuál es la tarea de oposición que le toca jugar. El señor Casado se ha puesto en una postura negacionista queriendo marcar la política sin haber ganado las elecciones”, ha añadido.

En el encuentro, Pablo Casado ha exigido varias medidas al presidente del Gobierno, como ha indicado en su comparecencia ante los medios: renunciar a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, garantizar la inhabilitación de Quim Torra y no modificar el Código Penal, además de pedir a Sánchez que no nombre a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

Ante sus “exigencias”, la ministra y portavoz ha defendido el “diálogo” transversal en materias como pensiones, reforma fiscal, renovación de organismos o Cataluña. “El Gobierno tiene la legitimidad de marcar la política en diálogo con el principal partido de la oposición, que debería contar con sus propuestas, pero no una actitud de bloqueo donde o se hacen las cosas como diga el PP o ni siquiera ocupan el lugar que le han dado sus votantes”. La ministra ha llegado a puntualizar que la del bloque popular “es una postura negacionista que solo conduce a la melancolía”.

“Cuando el PP respete el resultado de la democracia y regrese a la senda de la responsabilidad encontrará a este Gobierno donde está hoy: trabajando por el consenso para alcanzar los logros que necesita este país”, ha remarcado.

A preguntas de la prensa, Montero ha querido dejar claro que “el Gobierno no cierra la puerta a seguir dialogando, seremos incansables, y más con el principal partido de la oposición”, pero, ha contrastado que “se ha evidenciado la actitud de bloqueo por su parte”.

“No se puede tener como rehenes a organismos como el CGPJ o el TC”

En relación a la renovación de organismos, Montero ha criticado que “la postura del señor Casado ha sido de nuevo decepcionante porque ha puesto la renovación de organismos fundamentales como el CGPJ o el TC como moneda de cambio. No se puede exigir llevar a cabo la política del PP teniendo como rehenes a estos organismos”.

“Sin sonrojarse, Casado ha trasladado que piensa seguir con el bloqueo. Nosotros vamos a tratar de impedir que no se pueda renovar estos órganos, que toca por ley. Hace más de un año que se tenían que haber renovado y ninguna fuerza política tiene la legitimidad para impedirlo”, ha añadido al respecto.

Cataluña, todo pasa “por el diálogo”

“La única solución para Cataluña pasa por un diálogo, dentro de la ley, pero diálogo. No hay otro camino para solucionar el conflicto político que la palabra. Su respuesta es no tener ninguna solución; Casado le ha pedido a Sánchez que no dialogue pero no propone nada”.

Montero ha asegurado que aún no hay fecha para la Mesa de Diálogo entre los gobiernos español y catalán y tampoco ha querido adelantar el nombre los integrantes, pero sí ha vuelto a cargar contra Pablo Casado por su negativa a que este se celebre. “Si uno se opone a una solución dialogada y no propone sino un 155 permanente que el TC ya ha dicho que no es constitucional...”.