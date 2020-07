El Gobierno vasco prohíbe votar el 12-J a los infectados con coronavirus

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Vecinos de Ordizia, municipio donde hay activo uno de los focos por coronavirus del País Vasco, el pasado lunes 6 de julio.

El Gobierno vasco impedirá votar el próximo domingo a las personas que estén infectadas con la covid-19 y hayan sido diagnosticadas mediante técnica PCR, según ha avanzado este viernes la consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga. “Son unas 200 personas”, ha asegurado. La responsable de Sanidad ha informado, además, de que el departamento “notifica el resultado al cabo de 8 horas desde que se hace la prueba”.

La decisión del Ejecutivo autonómico sienta un precedente único, ya que solo se prohíbe votar a quienes padezcan esta nueva enfermedad infecciosa y no otra. Y la vía de prohibición no es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). “Yo no sé cuántas personas hay en Euskadi con tuberculosis, o ictus u otros problemas. Pero personas enfermas hay con patologías que también les pueden impedir ir a votar”, ha argumentado.

El derecho al sufragio activo, es decir, a elegir a nuestros representantes está recogido en el artículo 2 de la Loreg. Y el artículo 3 regula las excepciones: los condenados por sentencia judicial, los declarados incapaces y los internados en un hospital psiquiátrico durante su internamiento. En todos estos casos, es necesario que un juez se pronuncie expresamente sobre la privación de este derecho. Pero la ley no dice nada acerca de las enfermedades infecciosas.