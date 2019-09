El 'golpismo' impaciente en las redes antisociales

Cristina Arias via Getty Images

Cristina Arias via Getty Images Inmigrantes africanos ganándose la vida como manteros en Madrid.

También Bélgica comenzó a tener conflictos internos; y Alemania, aunque no los tuviera, tenía una importante población turca de generaciones, que había ayudado como mano de obra en el proceso del ‘milagro alemán’. Los problemas estallaron cuando la canciller demócrata cristiana (CDU), Angela Merkel, abrió las fronteras a millón y medio de refugiados sirios en dos años. Este gesto rompió algunos equilibrios internos. Y fue aprovechado por la extrema derecha, sobre todo en el este del país, que a pesar del ‘impuesto de solidaridad’ de los ciudadanos del oeste que han financiado el coste de la unión, no ha logrado la cohesión económica y social con los länder de la antigua RFA.

Hace algunos años, cuando transitaba desde la Secretaría General de la OTAN a ‘míster PESC’ en la Unión Europea, Javier Solana dejaba claras las claves de las oleadas de inmigración africana hacia Europa. Dijo que si los fondos para el desarrollo no afluían del norte hacia el sur, las personas que huyen de la miseria y las guerras afluirían del sur hacia el norte.

Pero si hay naciones que no se pueden quejar de la llegada de miles de árabes y negros subsaharianos, que en los últimos años han puesto rumbo a la Europa del ‘Estado de bienestar’ son, entre otras, precisamente, el Reino Unido y Francia, que junto con los Estados Unidos provocaron, por ejemplo, la destrucción de Libia, convertida hoy en un estado fallido en manos de señores de la guerra, traficantes de armas, de drogas, de seres humanos, bandoleros y mafias. Tras el bombardeo conjunto que fue decisivo para acabar con el régimen tiránico de Gadafi, no había un ‘plan b’ para su sustitución, el mismo error que George Bush hijo cometió en Irak. Una chapuza que olvidó las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial cuando los aliados impusieron a la derrotada Alemania unas compensaciones imposibles de afrontar por una industria demolida y una economía hundida. Ese fue el caldo de cultivo del nazismo, y el origen de la II Guerra Mundial.

Las potencias vencedoras en 1945, y sobre todo el secretario de Estado estadounidense con Truman, George Marshall, idearon un plan para su reconstrucción: el Plan Marshall, precisamente.

Tenemos pues un foco de desestabilización no solo regional sino mundial en Irak, fuente de terrorismo islámico; en Siria, con millones de familias que huyen de un conflicto en el que las grandes potencias, incluida Rusia, se mezclan con grupos radicales enfrentados. Los socios de EE UU, animados por la Primavera Árabe, hacen la guerra al dictador impasible Basha al-Assad, y Rusia lo protege.

No satisfecho con todos los frentes abiertos, fuente inagotable de refugiados, como es lógico, Donald Trump remueve el avispero de Oriente Medio con la ruptura del acuerdo internacional con Teherán, suscrito también por Barack Obama.

Una ‘guerra fría’ que augura una posible agresión a Irán, que pone ‘los pelos de punta’ a la Unión Europea, desencadenaría un conflicto regional de extraordinaria gravedad y repercusiones mundiales. Irán es una potencia militar, dirigida por clérigos fanáticos, que se armarían de razones, estando ya armados de misiles.

Pero el mensaje ultra en las redes sociales, o mejor, antisociales, sea vía Twitter o grupos piramidales de wassap, ignora toda la complejidad de la inmigración. Pasan por alto, asimismo, que la culpa de la crisis económica y de la destrucción de empleo, que a su vez pone en peligro las prestaciones sociales del Estado de bienestar, no es culpa de los inmigrantes sino de un capitalismo de casino que se ha zafado de todos los controles gracias a la desaprensiva ideología neoliberal que bebe, como Trump, de los tiempos de las ‘guerras indias’, de la frenética búsqueda del oro y de los pioneros y pistoleros del far west.

Pero también es cierto que los gobiernos europeos, y el español entre ellos –a pesar de las exitosas iniciativas del presidente Rodríguez Zapatero, que involucró a las FAS, a la diplomacia y al CNI en el control y la lucha contra las mafias que canalizaban la migración irregular– no han gestionado bien ni con un relato creíble y sincero el problema de las últimas grandes migraciones.

Hay veces en que ciertas iniciativas o gestos humanitarios ocultan la verdad y la estadística. Quitar las inhumanas cuchillas (concertinas) de las vallas de Ceuta y Melilla se compensa con la mayor altura e impenetrabilidad de la verja. Y cada día aumentan las contraprestaciones para que los países de salida, como Marruecos, colaboren en la disuasión y en la contención más eficientemente.

España no puede desarrollar, ni Europa, una política de puertas totalmente abiertas. No hay posibilidad de integración para todo el que quiere entrar, millones, y el remedio sería igual o peor que la enfermedad. A los náufragos, sí, hay que rescatarlos y llevarlos a puertos seguros, no solo por humanidad, que es fundamental, sino por las leyes internacionales.