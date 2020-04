El Gran Wyoming, al Vaticano: "No creo que se derrote al coronavirus rezando"

“Me gustaría hacer una reflexión sobre el papel de la Iglesia esta Semana Santa, porque el Vaticano se ha limitado a rezar y son muchos los que se preguntan si no podría hacer algo más, teniendo en cuenta que es uno de los estados más ricos del mundo. Porque en estos momentos parece que lo que no está enfermo es el arma, sino el cuerpo. Y francamente, no creo que se derrote al coronavirus rezando, aunque no me hagáis mucho caso porque yo no tengo ni idea”.

Es el monólogo de El Gran Wyoming este jueves en El Intermedio ante una Semana Santa atípica y en la que los españoles se encuentran confinados en sus casas. El cómico y médico presentador el programa de laSexta, se pregunta cuál es el papel de la Iglesia estos días y ha pedido una mayor implicación (“teniendo en en cuenta el dinero que tienen”) en la lucha contra el coronavirus, ya que los rezos no son muy efectivos.

Eso sí, Wyoming ha recordado lo raro de esta Semana Santa: “No hay caravanas a la salida, ni vacaciones, ni desplazamientos a segundas residencias ni nada de nada” y ha alabado a la ciudadanía española: “Estamos cumpliendo los preceptos mejor que nunca”.