El Gran Wyoming cambia la mítica frase de inicio de 'El Intermedio' en su programa más extraño

El Intermedio, de La Sexta, ha vivido este lunes el que, seguramente, ha sido el programa más extraño (y original) de su historia.

Debido a la cuarentena por el coronavirus, todos los presentadores y colaboradores del formato han intervenido por webcam desde sus casas.

De hecho, hasta el Gran Wyoming ha cambiado la célebre frase con la que arranca todas noches. El “ya conocen las noticias ahora les contaremos la verdad” ha dado paso a una versión de andar por casa: “Ya conocen las noticias, ahora se las contaremos desde el sofá”.

Poco después, el presentador ha aclarado que no le pasa nada, que no tiene el coronavirus y que esa era su cara de siempre. También ha ironizado al asegurar que no tenía claro en cuál de sus “35 mansiones” pasar la cuarentena y ha subrayado que durante el confinamiento se está “zampando” toneladas de comida.