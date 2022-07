El Gran Wyoming sorprende al contar cómo es Felipe VI tras coincidir con él varias veces

“Lo que pasa es que él está al frente de una institución que francamente ni me va ni me viene. Luego tiene un papel complicadísimo por la herencia. Ahora es más complicado. Esto que le están echando en cara al rey emérito, claro el rey emérito está alucinando porque esto lo han hecho toda la vida”, ha comentado.

Ha citado a Valle Inclán para hablar de la salida de Alfonso XIII —abuelo del rey Juan Carlos— en 1931: “Valle Inclán dijo pero este no se va por cosas políticas este se va porque es un ladrón. Se fue con un capital alucinante que todavía es un misterio histórico. En qué coño se lo gastó porque luego no le dejó patrimonio a los hijos”.

“Esto es una tradición familiar. Antes no pasaba nada pero es que ahora salen en prensa, salen capullos como yo contándolas en la tele. Es un drama muy complicado. Entonces Felipe VI lo tiene muy difícil porque él ha dicho que renuncia a la herencia de su padre pero es que no puede. Es algo que uno no puede hacer. Tú la coges y luego la tiras pero tú no puedes renunciar a que yo te haga heredero”, ha finiquitado.