El Gran Wyoming dice qué es para él la patria y César Carballo salta en Twitter: "¿Eso me hace facha?"

No entiendo que no se entienda a la gente que quiere poner una bandera a su perro o su coche.

A mi me enseñaron a querer a mi bandera y a mi país y defender todo lo público,¿Es incompatible?, ¿eso me hace "facha"?.



A veces no entiendo a mi país...

https://t.co/qGLSpZGaxl