El Gran Wyoming responde a Hernando tras lo que dijo de él en el Senado: "Muchas gracias, Rafa"

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya ha tenido un tenso encontronazo en el Senado con el senador del PP, Rafael Hernando, durante una sesión de control.

Hernando ha acusado a la ministra de hacer “trompetería” con el encuentro de Pedro Sánchez y de Joe Biden hace unos días en una cumbre de la OTAN. Lo que nadie esperaba era que para dar respuesta al senador popular Laya mencionase al presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming.

“Señor Hernando, esto no es El Intermedio y usted no es El Gran Wyoming. Esto es el Senado de España y aquí se viene a discutir de cosas serias y se viene a discutir con seriedad. Algo de lo que usted carece”, le ha espetado visiblemente cabreada la ministra.

Por su parte, el senador del PP, en vez de tomárselo a mal ha optado por dejar un inesperado mensaje sobre el presentador de laSexta: “Para mí, que a estas alturas me comparen con el señor Wyoming, ¿Qué quiere que le diga? Es un honor”.

Sandra Sabatés ha recogido esta conversación durante el programa y se la ha puesto a Wyoming, que ha tirado de su habitual sentido del humor para responder: “Muchas gracias, Rafa. No había escuchado algo tan bonito desde que un rollete me dijo: ‘A ver, feo, feo no eres. Pero ganas de espaldas’”.