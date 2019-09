El Granada, líder de la Liga tras ganar a un Barça decepcionante (2-0)

JORGE GUERRERO via Getty Images

El Barcelona perdió este sábado por 2-0 en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante un Granada que se confirma como la gran revelación en este inicio de campeonato y se coloca como líder provisional de LaLiga Santander.



Los goles del nigeriano Ramon Azeez al inicio del partido y de Álvaro Vadillo, de penalti, en el segundo tiempo permitieron a los andaluces llevarse el triunfo ante un Barcelona atascado y que apenas creó peligro en todo el partido.



La entrada en el segundo tiempo del argentino Leo Messi y del juvenil Ansu Fati, que de inicio fueron suplentes, mejoró algo a un Barcelona sin recursos y que aún no ha vencido esta campaña como visitante.

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Barcelona, admitió que la “derrota duele y preocupa”, al tiempo que abogó por la “autocrítica” en el conjunto azulgrana, del que señaló que tiene que ser “más contundente para poder ganar la Liga”.



“Una derrota que preocupa y que duele. Hay que mirar muy bien muchas cosas y hacer autocrítica para poder mejorar”, valoró minutos después del 2-0 en declaraciones a ‘Movistar’, donde lamentó que su conjunto tuvo “la posesión”, tras encajar el 1-0 tan rápido, pero no fue “contundente a la hora de crear ocasiones”.



“Tenemos que ser más contundentes para poder ganar la Liga, ser conscientes de que es un año largo y complicado y tratar de hacer autocrítica”, añadió Luis Suárez, que insistió en que “claro que preocupa” el hecho no haber conseguido ningún triunfo como visitante este curso “por la falta de efectividad y ocasiones”.



“Estamos en el Barcelona y tenemos que salir a ganar todos los partidos y no entrar de la forma en que se entra”, añadió.