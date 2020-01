La empresaria Elena Tablada ha sido objeto de numerosos comentarios en redes sociales después de su inoportuno error en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 135.000 seguidores.

La diseñadora, que ha viajado a Berlín para recibir el nuevo año junto a su marido Javier Ungría, ha compartido en su perfil de Instagram una imagen de ella en el Monumento al Holocausto, levantado en memoria de los judíos asesinados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Tablada ha añadido a la imagen la descripción de Berlín y dos hashtag: never forget (nunca olvides) y baby in the oven (bebé en el horno). Este último, con el que ha querido expresar su embarazo, es el que ha traído la polémica por lo poco apropiado que es usar en un sitio como ese la palabra horno.

Aunque ha eliminado el comentario, la captura ha corrido por redes sociales y diversos medios de comunicación ya se habían hecho eco de una de las primeras grandes meteduras de pata del 2020.