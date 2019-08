El grupo 'Los Fesser' rechaza tocar en Aravaca tras la cancelación del concierto de Luis Pastor y su hijo

La cancelación del concierto de Luis Pastor y su hijo Pedro Pastor en el distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid sigue generando consecuencias.

Además de la polémica suscitada por esta decisión, de la que la concejala de Cultura, Andrea Levy, dijo enterarse por la prensa y no tener “competencia” sobre ella; ha provocado que el grupo que iba a sustituirles haya rechazado actuar.

La banda Los Fesser, ha emitido este sábado un comunicado confirmando que no actuarán.

Este es el texto completo:

“No vamos a tocar en Aravaca sustituyendo a Pedro Pastor el 8 de septiembre.

Cuando confirmamos la fecha no sabíamos que era para reemplazar a otro artista al que habían cancelado injustamente. Nos hubiera gustado tocar, con la oportunidad que supone para una banda pequeña como la nuestra, no sólo de darnos a conocer allí sino de conseguir financiación para la salida de nuestro nuevo disco. Pero en estas circunstancias no nos parece correcto y preferimos renunciar a ello.

Hemos hablado con Pedro para que nos contara de primera mano lo ocurrido y nos parece injusto, de modo que en solidaridad con él y con la música, hemos decidido no tocar. Si alguna vez hemos protestado por algo ha sido precisamente para apoyar la expresión musical y artística en todas sus formas. Y así lo dice nuestra canción Si la música es ruido”.